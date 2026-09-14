KKTC'de geçen hafta 19 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldi.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu 2 milyon 153 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, temizlik maksatlı yakma, yanıcı madde dökülerek yakma, kişi veya kişiler tarafından yakma, araçta oluşan yakıt kaçağı ve baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, araç ile apartman boşluklarında sıkışan kedilerin ve kuyuya düşen oğlak ile köpeklerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması, trafik kazasında araçta sıkışan sahışların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.