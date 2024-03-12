Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın TBMM’de 12 Mart 1921’de kabul edildiğine işaret ederek, İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin milli ve manevi duygularının harekete geçmesinde önemli bir köşe taşı belirtti.

Töre, Mehmet Akif Ersoy’un Türk ulusunun büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştirerek yazdığı İstiklal Marşı’nın Anadolu topraklarından atılmak istenen kahraman ulusun uyanışını, dirilişini, esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan edişinin ifadesi olduğunu söyledi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı dönemin şartlarını ve toplumun milli ve manevi değerlerini iyi bilen, İstiklal Marşımızla milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir.

İstiklal Marşımızda en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır.

Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de I. TBMM tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade ediyorum.

Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”