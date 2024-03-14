Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gazilerin ve şehitlerin mücadelesi ile kurulduğunu, bu uğurda çok mücadeleler verildiğini söyledi.

Töre, kurulan cumhuriyetten geri dönüşün mümkün olmadığını, devleti yaşatmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Rum tarafının ya da dünyanın emperyalist güçlerinin örmek olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Töre, “Bugün Gazze’de yaşananlar ortadadır, bizler için tek gerçek vardır o da Anavatan Türkiye’dir” dedi.

Vatan toprağının, devletin ve ay yıldızlı bayrakların bekçileri olduklarını vurgulayan Başkan Töre, mücahit ve Mehmetçiğin omuza omuza savaştığını, bugün de beraber yürümeye devam edeceğini söyledi.

Töre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve yeni yönetimine başarılar diledi.

Başkan Töre, konuşmasının sonunda gazileri şükranla, şehitleri de rahmetle andı.

-Yuca

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca da, KKTC’nin dört bir yanında bulunan bayrakların bekçileri olduklarını, görev düşmesi halinde ise vazifeden kaçmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleşti.