Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen turnuvada maç yapmak amacıyla KKTC’de bulunan Londra Türk Masterları takımını kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile bağlarını hiçbir zaman koparmadığını ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını” ifade ederek, Cumhuriyet bayramında yapılan bu etkinlikleri de “çok anlamlı” bulduklarını söyledi.

Töre, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile her zaman iyi iletişim içerisinde olmak istediklerini belirtti.

Londra Türk Master Takımı Başkanı Ümit Çıkıkcıoğlu da, KKTC’de Cumhuriyet Bayramı’nda bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederken, ülkenin birçok bölgesinde oynadıkları maçlarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti.