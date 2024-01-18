Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’te kendinden hariç 49 milletvekili ve bir atama bakan bulunduğunu anımsatarak, “Meclis Başkanı olarak bunların mal varlığında bir değişim oldu mu olmadı mı diye takip etme sorumluluğum yok” dedi.

Meclis Başkanı olarak milletvekillerine “Sen bunları nereden buldun?” sorusunu soramayacağını, buna yetkisi olmadığını belirten Töre, konuya ilişkin Başsavcı ile de görüşeceğini kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın eleştirilerine yanıt veren Töre, “Ben seni kast etmedim. Karanlığa bir kurşun atayım da ne olursa olsun sözlerini doğru bulmuyorum” dedi.

Başkan Töre, eski Dışişleri Bakanı Kutlay Erk’in ‘Zorlu Töre’nin nereden haberi olsun’ diyerek de kendisine hak verdiğini ifade etti.

- “Milletvekillerin mal varlıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialar Meclis’e zarar veriyor”

Töre, milletvekillerinin mal varlıklarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların Meclis’e zarar verdiğini, bu şaibelerin de kendisini üzdüğünü söyledi.

Töre, “Milletvekillerinin kendi sorumlulukları çerçevesinde yasaları bilmeleri ve mal varlıklarındaki değişimleri bildirmeleri gerekir” diye konuştu.

İddiaların üzerine gidecek makamın Meclis Başkanı olmadığını belirten Töre, “Polis ve devletin diğer kurumları, şikayet edilmesi durumunda bunları tespit etmelidir” ifadelerini kullandı.

- “Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesi yanlış olur”

Avukat Akan Kürşat’a ilişkin de konuşan Töre, Kürşat’ın Larnaka’dan değil İstanbul üzerinden Roma’ya gittiğini belirtti. Töre, “Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesi yanlış olur. Ya Roma’da yargılanır ya da KKTC’ye iade edilir” dedi.

Akan Kürşat’ın İtalya’da ortada bir dolandırıcılık yoksa Roma’da yargılanmasına gerek olmadığının da altını çizen Töre, mülkiyet rejimi konusunda Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği’nin yaptığı baskıların gelip geçici olduğunu, KKTC tapularının geçerli olduğunu kaydetti.

Güney’de malı bulunan ancak halen eş değer olarak bunları alamayan insanlar olduğunu ifade eden Töre, yasal hak sahiplerinin de bir an önce haklarını alması gerektiğini söyledi.