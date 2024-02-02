Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şehitleri ve gazileri olmayan bir halkın özgür olamayacağını söyledi.

Başkan Töre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin ve gazilerin vermiş olduğu mücadele sonunda kurulduğunu ifade etti.

Devleti korumakla görevli olduklarını kaydeden Başkan Töre, “Bizim bu devlete leke sürmemiz mümkün değildir. Bu devleti gençlere tertemiz bırakmak hepimizin görevidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının her evinde mutlaka en az bir şehit olduğunu belirten Başkan Töre, vatan topraklarından taviz verilemeyeceğini kaydetti.

Mücahitle Mehmetçiğin Kıbrıs’ta birlikte mücadele ettiğini ve şehit olduğunu anımsatan Başkan Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün kendileri açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bulundukları makamların önemli olmadığını belirten Başkan Töre, elde eden kazanımları gelecek nesillere teslim edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Töre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar dileyerek ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan Derneki tarafından hazırlanan 1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğrafların yer aldığı “Şehitler Ölmez Albümü”nü Başkan Töre’ye takdim etti.