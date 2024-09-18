Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.

Töre’yi, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter,

Ulusal Müdür Vekili Refika İnce, İnsan Kaynakları Sorumlusu Berna Azkal karşıladı.

Töre burada yaptığı açıklamada en çok ilginin yaşlılara ve çocuklara gösterilmesi gerektiğini belirterek, SOS Çocuk Köyü yönetimi ile ilgili bakanlığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

SOS Çocuk Köyü’nün yardıma ihtiyacı olan ailelere yetiştiğini dile getiren Töre, verilen hizmetin dayanışma ve imece usulüyle gerçekleştiğini kaydetti.

Çocukların yetişmesinde SOS Çocuk Köyü yetkililerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Töre, sadece maddi yönden değil çocuklara milli ve manevi değerleri de öğretmenin önemine değindi.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, de “SOS Çocuk Köyü’nde verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından çocuklara verilmek üzere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv