Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’nde bulunan Tesisat Teknolojileri Eğitim Araştırma Derneği (TESİDER) heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan TESİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Töre de konuşmasında, tesisat alanında dernek kurmanın ve bu konuda eğitim çalışmaları başta olmak üzere araştırmalarda bulunmanın önemli bir girişim olduğunu kaydetti.

Emeğin önemine değinen Töre, emek veren kişilerin bilgi ve eğitimlerle donatılmasının ortaya konulacak işlerin kalitesini her zaman arttıracağını söyledi.