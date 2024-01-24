Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara temasları çerçevesinde TÜBİTAK’ı ziyaret etti.

Başkan Töre’yi, TÜBİTAK’a gelişi sırasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada TÜBİTAK’ın başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla KKTC’de işbirliği yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Başkan Töre, daha geniş çaplı çalışmalar yapması için de TÜBİTAK heyetini KKTC’ye davet etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.