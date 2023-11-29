Malatya’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Turgut Özal Üniversitesi’nin 2023-24 akademik yılı açılışı etkinliğine katıldı.

Başkan Töre, açılış öncesinde üniversite Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile bir araya geldi.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan akademik törende üniversiteyi anlatan tanıtım filmi gösterildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, 6 Şubat’ta meydana Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’da “Şampiyon Melekler” takımı öğrenci, öğretmenleri ve aileleri ile diğer bölgelerde birçok KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremlerde 50 binden fazla kişinin resmi olarak yaşamını kaybettiğini anımsatan Töre, depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kendisini KKTC’nin değil Türk milletinin bir vekili olarak tanımlayan Töre, “Allah bize Türk milletinin mensubu olma şerefini bahşetti. Bu şerefi taşımak herkese göre değildir. Ne mutlu Türküm diyene.” ifadelerini kullandı.

Töre, 307 yıl boyunca Kıbrıs’ın Osmanlı idaresi altında olduğunu belirterek, 1878 yılında adanın İngilizlere tek bir kurşun dahi atılmadan Rus tehdidi karşısında destek alınması karşılığında verildiğini söyledi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Kıbrıs’ın İngilizler tarafından zorla ilhak edildiğini anımsatan Başkan Töre, o dönemde Anadolu topraklarının da İtalyanlar, Fransızlar, Yunanlılar ve İngilizler tarafından işgal edildiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşen Anadolu halkının işgal güçlerini vatan topraklarından kovduğunu belirten Töre, “Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Kıbrıs Adası Lozan antlaşması ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan sınırlarının dışında kaldı” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve maneviyatını koruyarak bir gün Türk askerinin adaya tekrar gelmesini beklediği ifade eden Töre, Kıbrıs’ın Yunanistan’a 13’üncü ada olarak bağlanması karşısında durduklarını ve buna izin vermediklerini söyledi.

Kıbrıs’ın tarihi hakkında da bilgiler veren Töre, Kıbrıslı Türklerin birçok direniş örgütü kurmasının ardından Anavatan Türkiye’nin desteği ile Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) faaliyete geçirdiğini kaydetti.

“Erenköy Destanı” olarak tarihe geçen direniş hakkında da bilgi veren Başkan Töre, “Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, TMT’nin ve halkımızın ortaya koyduğu direniş, var olma mücadelesinin öncüsü ve bizi özgürlüğe kavuşturan sürecin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu olayda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti de askeri destek vermiştir.” dedi.

Töre, Yunanistan’daki cunta yönetiminin desteğini arkasına alan Enosis anlayışına sahip Rum milliyetçilerinin 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği darbenin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek; “1974 Mutlu Barış Harekâtı kaçınılmaz olmuştur” ifadelerini kullandı.

"AB ve BM’nin Türk ordusunun adadan gitmesi için uğraştığını" belirten Başkan Töre, "emperyalist güçlerin KKTC’nin sonlandırılmasını ve Türkiye’nin 'Mavi Vatan'dan çekilmesini istediğini" söyledi.



Töre, BM’nin, AB’nin ve ABD’nin, Gazze’de yaşanan olaylara rağmen ateşkes çağrısı bile yapmadığını ve "katil" İsrail’i desteklediğini söyledi.



Bugün adaya barışı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin getirdiğinin altını çizen Başkan Töre, “Kıbrıslı Türklere getirilen özgürlük ile KKTC’yi ilan ettik” dedi.



Başkan Töre vatan müdafaası yapılarak bağımsızlığın kazaıldığını belirterek, “benim amacım bizden sonraki gençlere özgürlüğü güvenliği sapasağlam bırakmaktır” ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Töre’ye Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı verildi.

Başkan Töre’nin konuşmasını Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ahmet Kızılay, ilçe kaymakamı, belediye başkanları, il yöneticileri ve akademisyenlerle ile birlikte öğrenciler izledi.