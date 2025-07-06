CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin dünya düzeninde kapsamlı dönüşümün göstergesi olduğunu belirtti. Toros, bölgesel kırılganlığın sona ermesi için Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı, adil ve kalıcı kapsamlı çözümün şart olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin, dünya düzeninde kapsamlı bir dönüşümün işareti olduğunu belirtti. Toros, artık ülkelerin siyasi pozisyonlarından çok, güvenlik ve enerji odaklı ortak çıkarların ön plana çıktığını vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki enerji, güvenlik ve ittifak politikalarının yeniden şekillendiğini ve Kıbrıs sorununun sadece iki toplumun değil, bölgedeki yeni dünya düzeninin barış, adalet ve eşitlik temelinde kurulup kurulamayacağının bir sınavı olduğunu kaydeden Toros, yeni dünya düzeninin, sadece büyük güçlerin çıkarlarının yeniden şekillenmesi değil, aynı zamanda bölgesel halkların meşru beklentilerinin karşılanacağı kapsayıcı bir düzen olması gerektiğini ifade etti.

"BÖLGESEL KIRILGANLIĞIN SON BULMASI İÇİN, KIBRIS'TA SİYASİ EŞİTLİĞE DAYALI, ADİL VE KALICI BİR KAPSAMLI ÇÖZÜM ŞARTTIR"

“Dondurulmuş bir sorun” olarak görülmekten çıkması gereken Kıbrıs meselesinin, adil ve kalıcı barış temelleri üzerine çözülmesi gerektiğini vurgulayan Toros, bölgesel kırılganlığın son bulmasının ancak Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı bir çözümle mümkün olacağını dile getirdi.

Uluslararası güçlerin çatışmaları yönetmek yerine kalıcı çözümler üretmeye odaklanması gerektiğini belirten Toros, bunun taraflara somut destek ve cesaret vermeyi, barış süreçlerine sarsılmaz bağlılık göstermeyi gerektirdiğini söyledi. Toros, Kıbrıs özelinde ise siyasi eşitliğe ve güvenliğe dayalı ortaklık vizyonuna sahip liderlerin görevde olması zorunluluğunu vurguladı.

Milletvekili Toros, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün sağlanmasının Doğu Akdeniz’de istikrarın ve yeni dünya düzeninde meşruiyetin temel taşlarından biri olacağını belirtti.