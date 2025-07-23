Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve KKTC Trabzon Başkonsolosluğu işbirliğinde anma programı düzenlendi.

“Kıbrıs Barış Harekâtı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar” başlıklı anma programı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Fahri Kuran Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Kıbrıs Gazileri, kamu kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıdı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekâtı 51. Yılı Özel” görsel sunumu ve “Bağımsızlık Rumuzda Var” KTÜ TV video gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın milli iradenin ve uluslararası hukukun sınandığı kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek 20 Temmuz’un yalnızca bir askeri harekâtın tarihi değil, aynı zamanda barışın, özgürlüğün ve insanlık onurunun yeniden tesisi anlamına gelen bir milat olduğunu belirtti.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin tarihsel önemine değinerek şunları kaydetti: “Kıbrıs Barış Harekâtı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı acılar, 20 Temmuz 1974’te kadim bağlarla bağlı olduğumuz Anavatanımızın Türk Silahlı Kuvvetlerini adaya göndermesiyle son bulmuştur. Kahraman ve muzaffer gazilerimiz aramızda; onlar hiç tanımadıkları kardeşleri için hayatlarını ortaya koydular, vatan için ateşe atıldılar. ‘Bekledim de gelemedin’ şarkılarına inat, Girne’den Anadolu’ya yol bağladılar. Kendilerine müteşekkiriz.”

Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından, Kıbrıs Gazisi ve Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu tarafından “Tarihe Tanık: Ben Oradaydım” başlıklı konuşma yapıldı.

Sağıroğlu, 1973 yılında Manisa’daki 8. Piyade Alayında göreve başladığını, burada bulunduğu sırada Özel Harp Dairesi için asker seçimi yapıldığını öğrendiğini ve gönüllü olarak Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmak için talepte bulunduğunu aktardı. Gönüllü olduktan sonra Hatay İskenderun’da üç aylık yoğun bir eğitimden geçtiğini ve 24 Şubat’ta Kıbrıs’ta göreve başladığını belirten Sağıroğlu, harekâtın kritik anlarına tanıklık ettiği anılarını katılımcılarla paylaştı

Girne Amerikan Üniversitesi öğretim Üyesi ve belgesel yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir de program kapsamında “Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Özdemir, konuşmasında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hem stratejik hem de insani yönlerini ele alarak, harekâtın taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Söyleşi kapsamında, BRT yapımcılığında hazırlanan, yönetmenliğini Özdemir’in yaptığı kısa belgesel serisi de katılımcılarla buluşturuldu. Gösterimde; 1958 yılında İngilizlere karşı verilen mücadeleyi anlatan ve Mücahit Metin Aybars’ın tanıklıklarını içeren “O An” belgeseli ile Barış Harekâtı sürecinde görev yapan paraşütçü Ai Rami Gümüşoğlu’nun hatıralarını konu alan belgesel yer aldı.

Etkinlik, Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’e belge takdimi ile sona erdi.