Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor sevindi. Rakibini 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 2'de 2 yaparak hanesine 3 puanı yazdırmayı bildi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, 75'te Felipe Agusto'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da devirerek 2'de 2 yaptı. Bordo-mavililer, haftayı 6 puanda kapattı.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise henüz puanla tanışamadı.

Maçtan dakikalar

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.

75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.