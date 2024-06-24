Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Dikmen’de sakin Çelik Altıner (E-41) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 01.30’da meydana geldi.

Çelik Altıner, yönetimindeki LK 659 plakalı aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkıp önce gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına, sonra da refüj içerisindeki trafik levhasına çarptı. Kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç daha sonra beton duvara çarptı.

Araç sürücüsü Çelik Altıner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.