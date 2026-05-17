Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 327 sürücü çeşitli suçlardan rapor, 47 araç trafikten men edildi, iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında bin 817 araç sürücüsü kontrol edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“107’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 125’i diğer trafik suçları”