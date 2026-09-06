Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde bin 629 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 359 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre araç sürücülerinin 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i trafik, levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 9’u susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 128’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.