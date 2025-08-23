Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi, 310 sürücü de ceza aldı.

Polis açıklamasına göre, 1,814 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 124 kişi yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22 kişi alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,45 kişi trafik ışıklarına uymamak, 6 kişi sigortasız araç kullanmak, 4 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,9 kişi emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3 kişi muayenesiz araç kullanmak, 7 kişi seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 90 kişi de diğer trafik suçlarından rapor edildi.