Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerde 73 sürücü hızdan, 13 sürücü ise alkollü sürüş yapmaktan ceza aldı.

Kontrol edilen 2 bin 195 araç sürücüsünün 333’ü çeşitli trafik suçlarından yazıldı, 77 araç ise trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, sürücülerin 73’ü yasal hız sınırı üzerinde, 13’ü alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 10’u sigortasız, 12’si emniyet kemeri takmadan, 28’i muayenesiz, 63’ü seyrüsefer ruhsatsız ve 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 21’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 98’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.