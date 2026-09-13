Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti .

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, yurttaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı.

Ziyarette, CTP heyetinde milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Şifa Çolakoğlu, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, MYK Üyesi Hasan Öztaş, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer yer aldı.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy, burada vatandaşlara hitap etti. Akansoy, ülkeyi büyük üzüntüye boğan gemi faciasına değinerek, konuyla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdiklerini ancak hükümet tarafından önerinin Meclis gündeminin sonuna atıldığını ifade etti.

6 Aralık’ta iki seçimin birlikte yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Akansoy, bunun zor olacağını söylediklerini ancak dinlenmediklerini kaydetti.

Karma oyun kaldırıldığını da hatırlatan Akansoy, bir değişiklik yapılacaksa Meclis’te olan veya olmayan herkesin görüşünün alınması gerektiğini söylediklerini ancak bunun da dikkate alınmadığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu değişikliğinin karma oyun kaldırılmasıyla doğrudan ilişkisi olduğunu anlatan Akansoy, CTP’nin yaklaşık bir ay önce güvenlik sorunu ile ilgili Meclis’i acil toplantıya çağırdığını anımsattı.

6 Aralık'a seçim kararı alındığını ifade eden Akansoy, CTP’ye büyük görev düştüğünü söyledi. Hükümet programının bir ay içinde açıklanacağını belirten Akansoy, hem kısa hem de uzun vadede ayakları üzerinde durabilecek bir ülke yaratmak için yol haritasını açıklayacaklarını ifade etti.

Asım Akansoy, "araştırma sonuçlarının CTP’nin birinci parti olacağını gösterdiğini" ifade ederek, halkın CTP’ye sorumluluk yüklediğini söyledi, “Bu ülkede hukuku ve adaleti tesis etmek zorundayız” dedi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, ülkeyi her alanda yeniden ayağa kaldırmak için CTP’ye büyük görev düştüğünü söyledi. Yaşanan üzücü gemi faciasına da değinen Uluçay, facianın ülkenin içine sürüklendiği yozlaşmış durumun özeti olduğunu; liyakata dayalı kurumsal yapıyı oluşturmaları gerektiğini belirtti.

"Hükümetin geriye 40 milyar TL borç bırakacağı" öngörüsünde bulunan Uluçay, bu borcun altından kalkılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını, birçok yapıcı tedbirin yanında bütçe disiplini sağlamak adına harcama kalemlerinde disiplin öngördüklerini kaydetti. Göreve gelir gelmez nüfus sayımını kısa vadede yapacaklarını belirten Uluçay, nüfus sayımının sadece güvenlik açısından değil, orta vadede öngörülecek ekonomik hedefler açısından da yol gösterici olacağını söyledi.

“CTP ülkeyi yönetmek için gerekli hazırlıklarını tamamladı” diyen Uluçay, ilk seçimlerin ardından CTP’nin bu ülkeyi yöneteceğini ve ülkeyi her alanda ayağa kaldıracağı yönündeki inancını ifade etti.

-Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, “Birlikte yöneteceğiz” diyerek, sözlerine başladı. Gerekli teknik düzeydeki ihtiyaçlarını tamamladıklarını belirten Çolakoğlu, “Bu ülkeyi bu ülkenin insanlarıyla, ortak fikir ve ortak akılla, gerçekçi çalışmalarla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu ülkede çok daha iyi şartlarda, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam hakkı bulunduğunu belirten Çolakoğlu, bunu sağlayıp çocuklara taşımak zorunda olduklarını söyledi.

Yarın okulların açılacağını hatırlatan Çolakoğlu, okulların yine sorunlarla açılacağını belirterek, “Örgüt başkanları geçici öğretmenlerin kim olacağını belirliyor. Çocuklarımızın geleceği zümresel çıkarlara kurban ediliyor” dedi.