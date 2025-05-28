İnşaat Mühendisleri Odası ile Makina Mühendisleri Odası iş birliğiyle bugün ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ev sahipliğinde Trafik Güvenliği Çalıştayı ve Sergisi açılışı yapıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası ile Makina Mühendisleri Odası işbirliğiyle, ülkede trafik güvenliğine dair toplumsal farkındalık yaratmak ve trafik sorunlarına ortak çözüm önerileri belirlemek amacıyla Trafik Güvenliği Çalıştayı ve Sergisi düzenlendi.

Etkinlik trafik kazalarıyla ilgili resimlerin yer aldığı serginin açılışı ve gezilmesi ile başladı.

Etkinlikte daha sonra ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda yer alan çalıştaya geçildi.

Çalıştayda ilk olarak açılış konuşmaları yapıldı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, trafik konusuyla ilgili çeşitli görevlerde yer aldığını anlatarak, trafik konusuyla alakalı tüm kurum ve kuruluşlar ile yetkilileri de böylesi önemli bir çalıştayda görmeyi istediğini söyledi.

Amcaoğlu, trafikle ilgili ortaya konulan sorunların çözümleriyle ilgili gereken adımların atılması gerektiğine vurgu yaparak, devletin ihtiyacı olan teknik altyapı ve dijitalleşme adımlarının hayata geçirilmesi gibi birçok konuda ilgili kurumlar ve odalarla işbirliği yapıldığını söyledi.

Altyapı ve denetimler kadar insanların trafiğe bakış açısı ve trafikte saygı konusunda da eksiklikler olduğunu kaydeden Amcaoğlu, sorunların çözümünde ilgili konulara katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, çalıştaydan çıkacak sonuçların takipçisi olacağını kaydederek, alt yapıların güncel hale getirilmesi, teknolojinin devlet hizmetlerine getirilmesi, can güvenliği ve kamu sağlığı konularında yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

-Ekinci

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, çalıştayda, sürdürülebilir trafik güvenliğinin nasıl olacağı konusunda önemli sunumlar yapılacağına dikkati çekerek, oda olarak, sorunların çözümüyle ilgili projeler üreterek ülkeye katkı yapacak çalışmalara imza atmak istediklerini ifade etti.

-Yarkıner

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de, trafik güvenliği ve trafikte can kaybının ülkenin en önemli sorunlarından olduğunun altını çizerek, trafikte araç, yol, sürücü ve çevreye etkileri konularının değerlendirilirken, mühendislikten de istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

-Aysal

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ise, trafikte sorunların bir bütün olarak değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, çalıştaydan çıkacak sonuçların uygulanması konusunda gerekli iradenin gösterilmesini diledi.

-İğneli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erhan İğneli de, trafik kazalarıyla ilgili veriler paylaşarak, trafik güvenliğinde uyulması gerekenlerle ilgili bilgiler aktardı.

-Tatlı

Türk Mühendis İnşaat Mühendisleri Odası Sekreteri Bülent Tatlı da iki ülke meslek odaları arasında köklü bir dayanışma kültürünün söz konusu olduğunu kaydederek, doğayı, çevreyi, halkın can güvenliğini ilgilendiren konularda bu tür etkinliklerle bilgi paylaşımının çok önemli olduğunu söyledi.

-Yozgatlı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlı, trafik kazalarının küresel ölçekte ciddi bir toplumsal sorun olduğunun altını çizerek, bu alanda gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmenin önemli olduğunu, üniversite olarak bu konuda disiplinli projeler yürüttüklerini ve toplumsal bilinç oluşturmak için de ortak projelerde yer aldıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

İki gün sürecek çalıştayda, trafik psikolojisi, elektrikli araçlar, araç muayenesi, teknik güvenlik denetimi, altyapı ihtiyaçları ve trafik planlaması, akıllı trafik sistemleri ve sürdürülebilir ulaşım konuları ele alınacak.