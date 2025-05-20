Gönyeli ve Girne'de meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 23.00 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ümitcan Arslan (E-24), yönetimindeki JY 116 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve karşı yönden gelen Mehmet Züheyir Akyol’un (E-27) kullandığı MH 554 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akyol, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ümitcan Arslan tutuklandı.

-Girne’de alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan, dün saat 02.00 sıralarında Girne’de Fuzuli Sokak’ta meydana gelen kazada, 106 miligram alkollü içki tesiri altında olan Özgür Akgün (E-26), yönetimindeki ZYK 609 plakalı araçla dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir işyerine ait demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Özgür Akgün tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.