Trafikte dün yapılan denetimlerde 12 sürücünün alkollü içki tesiri altında olduğu saptandı, 22 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, dün ülke genelinde kontrol edilen bin 907 araç sürücüsünden 296'sı raporlandı.

Denetimlerde sürücülerin, 149’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız, 12’si alkollü içki tesiri altında, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si 5 bin kg ve üzerindeki kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 8’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarını ihlal etmek, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 64’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.