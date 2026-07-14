Ülkede son bir haftada meydana gelen 64 trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Sürat, trafik kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 355 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki 64 trafik kazasının 13’ü yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Kazaların, 21’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 14’ü dikkatsiz sürüş, 8’i yakın takip, 6’sı diğer etkenlerden oldu.

Toplam hasar miktarı 3 Milyon 428 bin 157 TL olan kazaların, 20’si Lefkoşa’da, 19’u Girne’de, 18’i Gazimağusa’da, 4’ü İskele'de ve 3’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Kontrol edilen 21 bin 252 sürücünün 3 bin 501’i rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 21 bin 252 sürücü kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 3 bin 501 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 355 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen suçların dağılımı şu şekilde:

“Süratli araç kullanmak (1085), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (274), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (262), muayenesiz araç kullanmak (83), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (73), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (67), trafik levha ve işaretlerine uymamak (62), dikkatsiz sürüş (37), ışık kurallarına uymamak veya aracın ışık kurallarına uyamamak (30), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (29), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (25), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (20), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (16), tehlikeli sürüş (14), trafik ışıklarına uymamak (12), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (7), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (7), diğer trafik suçları (1398).”