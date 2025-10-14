Doğancı'da sakin 83 yaşındaki Rasıh Karadayı (E), evinin avlusunda bulunan traktörün tekerinin üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, bu sabah saat 08.30’da meydana gelen olayda Rasıh Karadayı, evinin avlusunda bulunan CN 483 plakalı traktörün yola doğru akması nedeniyle, traktörü durdurmak için önce önüne geçti. Karadayı, ardından da yan tarafına geçtiği sırada dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu, traktörün tekerinin üzerinden geçmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.