16 yıllık inşaat tecrübesine sahip olan ve Kuzey Kıbrıs ve uluslararası arenada birçok büyük projenin inşaatını tamamlamış olan Tremeşeli Holding, yeni projesi Salamis Sea Palace'ı göz alıcı bir etkinlikle tanıttı.

Arkın İskele’de yer alan muhteşem tanıtım etkinliğinin sunuculuğunu ünlü isim Burcu Esmersoy gerçekleştirdi.

Tremeşeli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emirkan Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi bölgesinde yer alan Salamis Sea Palace projesi ile ilgili bilgi verdi. Emirkan yeni projenin, 129 konut tipi daire ve 8 villadan oluştuğunu açıkladı.

Tanıtım gecesinde, Tremeşeli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emirkan, şirket çalışanları ile birlikte kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Özel dans gösterileriyle renklendirilen etkinlik, ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sahne performansıyla da konuklardan tam not aldı.

Gecenin sonunda, yeni projenin hayırlı olması dileğiyle pasta kesildi.