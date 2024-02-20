Dışişleri Bakanlığı, öneki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Trodos ziyaretleri esnasında bir grup Kıbrıslı Türk gence yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, gençlerin Trodos ziyaretinden ülkeye dönerken, Platania adlı piknik alanına girdikleri esnada, bir grup Kıbrıs Rum’u tarafından Yunan bayraklarına sarılı sopa ve taşlarla saldırıya uğradığına işaret edilerek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kabul edilemez olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuka havale etmeye davet edilerek, yaşanan saldırının cezasız kalmaması için konunun takipçisi olunacağı kaydedildi.

Olayın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde artan ve önü kesilmeyen ırkçılık, Türk düşmanlığı ve nefret söylemlerinin geldiği boyutu gözler önüne serdiğine işaret edilen açıklamada, geçmişte de benzerleri yaşanan bu saldırıların devam etmesinin tek nedenin ise, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu gibi suçların faillerini cezalandırmakta yetersiz ve etkisiz kalması olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardan bu yana Güney Kıbrıs Rum yönetiminde siyasi liderlik, kilise ve okullar tarafından canlı tutulan, beslenen ve gencecik beyinleri zehirleme pahasına ekilen düşmanlık tohumları, bugün neticesini bu gibi fiziksel şiddetin artması şeklinde göstermektedir.

Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığının 2023-2024 yılı için başlattığı 'Türk işgali hakkında afiş yarışması', veya orta dereceli okullar seviyesindeki tüm öğrencilere 'Türk ordusu tarafından kolu kesildiği' iddia edilen bebeği konu alan şiirin, 'yol göstermesi' maksadıyla okutulacağı sözde edebiyat yarışmaları, Kıbrıs Rum halkı arasındaki Türk düşmanlığı ve nefret duygularının canlı kalması amacıyla kasıtlı olarak yapılan girişimlerdir.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde okutulan kitaplarda Türk halkına karşı yer alan ırkçı ve nefret dolu söylemler ise her gün genç beyinleri zehirlemekte, adada barış ve huzur dolu bir geleceğin inşasından ziyade, hegemonyacı bir zihniyetin yetişmesine neden olmaktadır.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi’nin Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre, 31 Avrupa ülkesi arasında GKRY’nin, en fazla yabancı düşmanlığına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığı yönündeki tespiti şaşırtıcı değildir.

GKRY yönetimini, bu kabul edilemez olayın faillerini en kısa sürede tespit ederek hukuka havale etmeye davet eder, yaşanan bu saldırının cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağımızın altını çizeriz.”