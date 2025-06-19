ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığı ancak hızla ilerleyen nükleer programı nedeniyle İsrail'le yaşadığı anlaşmazlık yoğunlaşırken bu ülkeye saldırılıp saldırılmayacağı konusunda nihai emirleri vermekten kaçındığı bildirildi.

Amerikan medya kuruluşu Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan üst düzey bir yetkiliye göre ABD Başkanı, İran'ın geri adım atması ve taleplerine teslim olması ihtimaline karşı saldırı için onay vermeyi bekletiyor.

Trump, İsrail ile sınır ötesi füze saldırılarının hararetli bir şekilde devam ettiği bir ortamda İran'a defalarca nükleer programından koşulsuz olarak vazgeçmesi ve teslim olması çağrısında bulundu.

Yedinci gününe giren çatışmalarda şimdiye kadar onlarca İsrailli ve yüzlerce İranlı hayatını kaybetti.

Çarşamba günü Washington'un İran'a saldırmada İsrail'e katılıp katılmayacağı sorusuna Trump, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de" diyerek açık bir yanıt verdi. Trump, ABD'nin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlemesinin ihtimal dışı olmadığını bile öne sürdü.

ABD'nin 47. Başkanı, Washington'un Hamaney'in nerede saklandığını bildiğini ancak "şimdilik" onu öldürmekle ilgilenmediğini iddia etti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, kaydedilen bir konuşmasında ABD başkanının teslim olma çağrılarını reddederek saldırılara devam etme ve İsrail'e karşı yoğun bir "cezalandırma operasyonu" yürütme sözü verdi.

İsrail ordusu perşembe günü erken saatlerde halkı İran'ın Arak ağır su reaktörü çevresindeki bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı.

X sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, saldırıdan önce yapılan diğer uyarılar gibi santralin kırmızı daire içine alınmış bir uydu görüntüsüne yer verildi.

İsrail ordusu perşembe günkü ilk hava saldırılarının Tahran'ı ve İran'ın diğer bölgelerini hedef aldığını söyledi ancak ayrıntı vermedi. Daha sonra İran'ın İsrail'e yeni bir füze salvosu ateşlediğini ve halka sığınaklara gitmelerini söylediğini açıkladı.