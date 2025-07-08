ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Söz konusu Başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlandı.

Kararnamede, Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı.

Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan'da 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede, bu sürenin 9 Temmuz'da sonra ereceği ifade edildi.

Kararnamede, Trump'ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos'a uzatılmasına karar verdiği aktarıldı.

Çin ile tarifeleri 90 günlüğüne düşüren 12 Mayıs'taki düzenlemenin yürürlükte kalacağı vurgulanan kararnamede, Ticaret Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğinin, bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.

Trump ayrıca geçen hafta yasalaşan vergi ve harcama düzenlemesi kapsamında, yenilenebilir enerji desteklerini sonlandırmaya yönelik kararnameye de imza attı.