Ercan Havalimanı’nın 2013 yılından bu yana işletmesini devralan T&T Havalimanı İşletmeciliği, son günlerde havalimanında yaşanan taksi sorununun aşılması yönünde görüşmeye açık olduklarını açıkladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara uygun olarak işletildiğini belirterek, uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen tüm dünyada geçerli kurallara ve prosedürlere uyduklarını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara ve kurallara uygun yapıldığının ve çalıştırıldığının kaydedildiği açıklamada, “T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve havalimanı operasyonlarının verimliliğinin yükseltilmesi açısından havalimanındaki tüm işletmelerin ve çalışanların el birliği ile sorunların aşılmasında birbirlerine yardımcı olarak, ortak akıl ile bir çözüme ulaşılabileceği” ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca havalimanlarında uyması gereken kuralların hem yerel yönetmeliklere hem de havalimanı özel kurallarına tabi olduğu da ifade edilerek, bu kuralların amacının, yolcu güvenliği, adil hizmet, trafik düzeni ve işletme verimliliğini sağlamak olduğunu bunun da karşılıklı anlayış ve uyumla yapılabileceği belirtildi.