Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, devlete olan ciro ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeni ve modern Havalimanı ile ülkemizin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayan T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği 2024 2. Dönem ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 162 milyon 695 bin Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerinin kesintisiz olarak ödenmeye devam ettiğini ifade etti.

Turanlı, Yeni Ercan Havalimanın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.

Ercan’a herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren Turanlı, hizmet kalitesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.