Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), bir deklarasyon yayımlayarak, hükümete, özel sektörü destekleyecek politikalar üretmesi için çağrıda bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, iktidara gelen siyasi partilerin, kamu sektörüne istihdamlar yerine özel sektörde iş, üretim ve yatırım yapacak gençlere destek ve teşvikler ile kalkınmanın önünü açması gerektiği vurgulandı.

Deklarasyonda, “Ekonomik sektör mensuplarının üzerindeki dünyada en ağır vergileri, fon ve gümrük vergileri ve ek mesai ödeneklerinin maliyetlerini tüketicilere fatura eden kamuya kaynak yaratma politikasının sonuçları bugün KKTC piyasasında tüketici bırakmamıştır.” denildi.

AB Gümrük Birliği kapsamında bu vergilerden muaf tutulan Güney Kıbrıs ile KKTC’deki esnaf ve üreticilerin rekabet edemeyeceği belirtilen deklarasyonda, yeni kapıların açılmasının tüketicilere, esnafa, üreticilere hizmet etmekten çok, KKTC’nin ekonomi ve piyasasını daha da çıkmaza sokacağı savunuldu.