TUBORG Ferdi Birinci Ligi 4’ncü hafta karşılaşmaları geçtiğimiz akşam 26 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 4’ncü hafta karşılaşmalarında ara transfer döneminde lisans çıkarıp Gönyeli Darts Birliği takımına transfer olan Dean Grahams ile Deniz Plaza Spor Derneği’nin başarılı oyuncusu Derviş Erbolay Finale çıkma başarısını gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasında rahat bir galibiyet alan Gönyeli Darts Birliği takımı oyuncusu Dean Grahams, 4’ncü haftanın şampiyonu olurken, Ferdi Süper Lige çıkmak için önemli bir puan almış oldu. Gece’de ikinci, finalde kaybeden Derviş Erbolay oldu. Gecenin 3’ncülük maçında ise Birinci ligin lideri Kıbrıs Dart Takım oyuncuları Fatih Köse ile Derviş Çocuk karşlılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Fatih Köse kazanarak gecenin üçüncülük kupasının sahibi olurken Derviş Çocuk ise gecenin 4’ncüsü oldu.

4’ncü hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i birer kez Sedat Sedatgil, Çağın Garanti atarken, Murat Çınaroğlu, Tamer Kaya, Fatih Köse ve Derviş Çocuk atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 136 sayısından bitiren Derviş Erbolay olurken, En Az Ok’ta Bitirme başarısını ise Fatih Köse ve Derviş Çocuk 16 ok’ta bitirme başarısını gösterdi.