

Cumhuriyet Meclisi’nin, hükümetin “Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm” tezine ilişkin karar önerisini görüşeceği olağanüstü birleşimde konuşan Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorunu ile ilgili bir kararın seçime 5 gün kala alındığının daha önce görülmedi.

Kıbrıs sorunu ve cumhuriyet meclisi seçim maksatlı kullanılamaz. Bu bir ciddiyetsizliktir

UBP oy birlipi ile geçirmek istiyor fakat gönül istemesi yetmez karar için topluca görüşülmesi gerek. Sadece hükümet vekillerinşn değil muhalefet vekilleri ile istişare edilerek oy alınmaya çalışılmadı gerek” dedi