Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisini en çok sevindiren gelişmenin Kıbrıs sorununun yeniden kamuoyunun ve medyanın gündemine taşınması olduğunu söyledi. Erhürman, sadece güneyde değil, Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs’ta ve hatta başka ülkelerde dahi Kıbrıs meselesinin yeniden tartışılmaya başlanmasının önemli bir farkındalık yarattığını belirtti.

“Bu durum, Kıbrıslı Türklerin de daha fazla konuşulması anlamına geliyor. Nitekim öyle de oldu” açıklamasını yapan Erhürman, yapılan yayınlarda hatalar, önyargılar ve yanlışlar bulunduğunu ancak bunların sürecin önemini gölgelemediğini ifade etti, “Süreci hep birlikte doğru yöneteceğiz; hataları düzeltecek, önyargıları kıracağız” dedi.

Medya üzerinden her iddiaya yanıt vermenin tarzı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Benim anlayışım, önce çok çalışarak bir noktaya varmak, sonra konuşmaktır. Gösteri yapma ihtiyacı hissetmeden ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi ve sonrası tutumunda bir değişiklik olmadığını dile getiren Erhürman, demokrasinin gereğinin de bu olduğunu belirtti. Güneyde basında yer alan Kıbrıs sorununa ilişkin iddialara yanıt vermeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini ve suçlama oyunlarına girmeyeceğini vurguladı.

“Seçim sürecinde ne dediysek o! Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılık... Halkıma güvenim sonsuz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının en büyük gücünün yetişmiş insan potansiyeli olduğunu söyledi.

“Bu ülkede ‘şu olmaz, bu halk yapamaz’ gibi cümleler lügatimizde yok” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Ülkemize ve çocuklarımıza olan sevgimizle, hep birlikte çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.