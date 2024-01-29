Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan uzun süredir Tugay Kerimoğlu ile görüşme yaptığını ve az önce Tugay Kerimoğlu ile el sıkıştıklarını açıkladı.

Spor Yeni'nin haberine göre, tecrübeli isim Tugay Kerimoğlu’nun Miracle Değirmenlik takımına Sportif Direktör olarak dahil olduğunu belirten Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Kerimoğlu’nun yarın ülkeye geleceğini ve aralarına dahil olacağını söyledi.

Başkan Hakan Törehan Sportif Direktörlük görevine getirdikleri Tugay Kerimoğlu ile kısa süre içinde gerekli basın açıklamasını yapacaklarını ifade etti.

(Foto: Spor Yeni)

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