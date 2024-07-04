Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) Ercan’ın elektriğini kesme yetkisine sahip olmadığı yönündeki açıklamaların “gerçeği yansıtmadığını” savundu. Tuğcu, KIB-TEK’in yasal olarak Ercan’ın elektriğini kesme yetkisi bulunduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın “Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok, sendika başkanı bu konuda yalan söylüyor” yönündeki açıklaması olduğunu belirterek bunu eleştirdi.

KIB-TEK yönetimi ile kurumda yetkili sendika olan EL-SEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) ‘Grev Hakkı’ başlıklı maddesine atıfta bulunan Tuğcu, maddenin, sendikanın grev hakkını kullanırken, iyi niyetle uyacağını taahhüt ettiği bazı kuralları düzenlediğini, elektriğin kesilmesi konusunda herhangi bir engel teşkil etmediğini savundu.

Tuğcu, “ Yani sadece ve sadece grev durumunda sendikayı bağlamakta olup, KIB-TEK yönetiminin, kimin elektriğini kesip kimin kesemeyeceğiyle uzaktan yakından ilgisi ve ilişkisi yoktur.” dedi.

KIB-TEK’in yasal olarak Ercan’ın elektriğini kesme yetkisi bulunduğunu söyleyen Tuğcu, enerji akımının borçtan dolayı kesilmesi konusunda Paşa’nın yürütmekle mükellef olduğu ilgili yasa maddesinin, Bakanlar Kurulu’nun 2015 yılında, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak onayladığı Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesi’nin 19’uncu maddesi olduğunu belirtti.

Tuğcu, Paşa’ya "Emrullah Turanlı’ya ait T&T Şirketi’nin işletmeci olduğu Ercan Havalimanı’nın bugün itibarıyla 120 milyon TL’ye ulaşan borcunu ya derhal tahsil etmesi ya da vatandaşa uygulanan prosedürü aynen devreye sokarak elektrik enerji akımını kesmesi" çağrısında bulundu.

Şirketin borcunun yapılandırılmasına ilişkin açıklamanın “gerçeği yansıtmadığını” savunan Tuğcu, şöyle devam etti:

“ ‘Borç ödenmezse, mahkeme yolu açıktır’ diyen Paşa’ya soruyoruz; Bundan böyle borçların tahsil edilme yeri mahkemelerse, o zaman halk da faturalarını ödemeyip, mahkeme sürecini mi beklesin? Yeni yöntem bu mudur? Bu halkın karnı artık bu yalanlara toktur. AKSA’ya geçilen Kalecik 3 kıyağının, Emrullah Turanlı’ya geçilen Ercan kıyağının bedelini, fahiş faturalarla halka ödetiyorsunuz. Yazıktır, günahtır”

Haftalardır söylüyoruz; bu ay gelen faturalar halihazırda yüzde 13 eksiktir! Ama sırf El-Sen’i haksız çıkarmak için faturalara yansıtmadığınız o yüzde 13’lük zam oranı, görev zararı olarak kurumun hanesine işlenmiştir”