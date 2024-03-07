Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısı yaptı. Tuğlu, buradaki konuşmasında, “Ülkemizin daha fazla, bilgili ve çalışkan doktora ihtiyacı var.” dedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "Tıp Doktorlarımıza Vefa" başlıklı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne konuk olarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde, Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerine doktorluk mesleğini anlatan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Fatma Çimen Tuğlu, doktorluk mesleğinin önemini vurgulayarak, “Doktorluk mesleğinde çok daha zor durumda, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış kişiye müdahale etmeniz gerekebiliyor. Ya da bir çocuğu yaralı görüp ona müdahale etmeniz gerekiyor ve o çocuğu iyileştirdiğiniz zaman aldığınız haz her şeyin üstüne çıkıyor. Bu hazzı herkesin yaşamasını isterim. Öncelikle doktorluğu istiyor musunuz ona karar vermeniz lazım. Çünkü asla hata kabul etmeyen bir meslek ve çok çalışıp, kitap okuyup, başarılı olmanız gerekiyor.” dedi.

Karpaz bölgesinde, Dipkarpaz, Erenköy ve Gazimağusa bölgesinde doktorluk vazifesini yaptığını hatırlatan Tuğlu, “Bu meslekte çok fazla yüz görüyorsunuz. İnsanları hastalıklarıyla tanımaya başladım. Üzücü şeyler de yaşadım. Ambulansta düşüp yaralandığım da oldu. Hastayı kurtardığınız an her şey bitmiş oluyor. Hangi mesleği seçeceğinize şimdiden karar verip ona odaklanmanız gerekiyor.” dedi.

Öğrencilere sağlıklı yaşam önerileri de veren Tuğlu, öğrencilerin özellikle uyku düzenlerine önem vermelerini, öğünlerde sağlıklı beslenmeleri ve en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri gerektiği önerisinde bulundu.