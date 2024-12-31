Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, yeni yıl dolayısıyla belediye sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaret kapsamında Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu, Kumyalı Karpaz Meslek Lisesi, Çayırova İlkokulu ve Konuklar İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Tuğlu, öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni yılını kutladı.

Öğrencilerle samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, eğitim camiasının moral ve motivasyonunun her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca Başkan Tuğlu, “Eğitim kurumlarımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetiştiği önemli merkezlerdir. Yeni yıl vesilesiyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin heyecanını paylaşmak bizleri de mutlu ediyor. Belediye olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde öğrenciler Başkan Tuğlu’ya büyük ilgi gösterirken, öğretmenler de bu anlamlı buluşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.