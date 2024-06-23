Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), yurttaşların, yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri “yasal olmayan” plaj hizmet ücretlerinin fiş, makbuz ve ödeme belgelerini teslim ve talep edecek tüketicilere, toplam ödemeleri plaj işletmecilerinden talep edip, iade ettirileceğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ile Tüketici Bilnci Ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’in yaptığı ortak açıklamada, Anayasanın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası”nın plajlara yurttaşların girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceği ve “Plaja Giriş Ücreti” alınamayacağını öngördüğü kaydedildi.

Anayasanın, yasanın yürütülmesini ve denetim görevini de İçişleri Bakanlığına verdiği ifade ed,len açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Buna rağmen bakanlık görevini yapmamakta ve yurttaşların plajlara girmeleri engellenmesine ve fahiş ücretleri bizzat plaj işletmecilerinin tespit etmesi ve haraca zorlamalarına seyirci kalmaktadır. Yurttaşları plajlara girmelerini engellemek Anayasal ve yasal haklara aykırı ve suç olduğunu Konfederasyonumuz İçişleri Bakanlığına bildirmekte ve görevini yapması için uyarmaktadır.

Yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri Yasal Olmayan plaj hizmet ücretleri fiş, makbuz ve ödeme belgelerini teslim ve talep edecek tüketicilere toplam ödemeleri plaj işletmecilerinden talep edip iade ettirileceğini Konfederasyonumuz tüketicilere önemle duyurmaktadır.

Tüketiciler plajlarda yaşadıkları maddi mağduriyet olan yasa dışı ücretlerin bedelini İçişleri Bakanı Dursun Oğuz “İyi İdare Yasası” kapsamında münferiden ayrı ayrı her tüketiciye ödemek zorunda olduğunu Konfederasyonumuz önemle vurgulamaktadır.

Konfederasyonumuz gerekli hukuksal işlemleri tüketicilerin müracaatları üzerine ‘Tüketicileri Koruma Yasası’ kapsamında ‘Ekonomi Enerji Bakanlığı’ bünyesinde bağımsız olarak oluşturulmuş bulunan “Tüketici Hakem Heyetinde” başlatacaktır.”