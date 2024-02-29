Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile “tüketici sorunları ve şikayetlerine ilişkin görüşmelerde bulunduğunu” açıkladı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, görüşmelerde, iki bakanlığın, enflasyona karşı tüketicileri koruyacak önlemlerin alınmasında işbirliği yapmasını istediğini belirtti. Işık, özellikle “Elektronik Etiketleme” ile piyasanın izlenmesi için gerekli bilişim sisteminin tamamlanmış olmasını önemli bir aşama olarak değerlendirdi.

Sebze ve meyve fiyatlarında fahiş kar paylarını önlemek için iki bakanlığın Hal Yasası kapsamında ülke genelinde biri Güzelyurt, diğeri Gazimağusa’da olmak üzere kurulacak hal yerlerinin tespit edildiğini de ifade eden Işık, besi ürünlerinin ise tanzim satışlarının başlatılması için üreticilerle çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.