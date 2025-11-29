Merkezi Türkiye'de olan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği(CEO Platformu), Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO'dan verilen bilgiye göre, görüşmede, Tüm Üst Yöneticiler Derneği heyetinde Dernek Başkanı Haldun Pak, KTSO heyetinde de KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da yer aldı.

Görüşmede, Asbaşkan Bahçeci ile Genel Sekreter Tekakpınar, Kıbrıs Türk sanayisiyle ilgili sunum yaptı.

Tüm Üst Yöneticiler Derneği Başkanı Haldun Pak, derneklerinin vizyonu, misyonu, yürüttüğü çalışmalar ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi ve

Türkiye halkının, Kıbrıs Türk halkıyla sıkı bağları olduğunu, bunu çok değerli bulduklarını, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi için her türlü katkıya ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Heyette önemli başarıları bulunan sanayiciler olduğuna işaret ederek, onları tanıtan Haldun Pak, Sanayi Odası’nı ziyaret etmekten mutlu olduklarını ve iş birliği yapabileceklerini söyledi.

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, Tüm Üst Yöneticiler Derneği Başkanı Haldun Pak’a ziyaret anısına hediye takdim etti.