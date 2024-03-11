Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Federe Devleti eski bakanı, TMT mücahidi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurucularından Tuncer Arifoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Arifoğlu için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi. Törene, başta ailesi olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, eski başbakanlardan Hakkı Atun, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, meclis çalışanları ve Arifoğlu’nun sevenleri katıldı.

Törende, saygı duruşunun ardından Tuncer Arifoğlu’nun özgeçmişi okundu. Konuşmaların sonrasında Arifoğlu’nun naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

-Tatar: “Gençlere bir abi olarak hep örnek oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasına, “Bugün Tuncer abimizi buradan ebedi yolculuğuna uğurlamak için en üst düzeyde toplanmış bulunmaktayız” diyerek, başladı.

Arifoğlu’nun, Erenköy mücahidi olduğunu, ABD’de yüksek lisans yaptığını hatırlatan Tatar, Arifoğlu’nun, en üst kurumlarda vazife alabilecekken ülkesine geri döndüğünü ve milli mücadeleye mücahit, nefer olarak hizmet sunduğunu vurguladı.

Tuncer Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının en değerli kişilerinden biri olduğunu dile getiren Tatar, Arifoğlu’nun, çok genç yaşta bakanlık yaptığını, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası’nda genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak hizmetlerde bulunduğunu anlattı.

Arifoğlu’nun, UBP kadrolarında genel sekreterlik de yaparak, çok uzun yıllar ülke demokrasisine büyük hizmetler verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Arifoğlu’nun, gençlere de bir abi olarak hep örnek olduğunun altını çizdi.

Tuncer Arifoğlu’nun, ülkesini seven bir kişi olarak gençlerle birlikte olduğunu ve KKTC’ye hizmet etmeleri için Doğu Akdeniz Üniversitesi dahil olmak üzere dersler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Arifoğlu’nun, KKTC’yi her platformda savunduğunu, anlattığını söyledi.

KKTC’nin egemenliği, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bunun egemen eşitlik temelinde, iki devletin iş birliğiyle olacağına Arifoğlu’nun da inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yıllarca birlikte aynı çatı altında o bizim bir abimiz, biz onun talebesi olarak çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük” şeklinde konuştu.

“Gelinen aşamada devletimiz var, Cumhuriyetimiz var” diyen Tatar, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını, Arifoğlu’nun, KKTC ile yola devam edilirse, Kıbrıs Türk halkının varlığının, bağımsızlığının, hürriyetinin sürdürülebileceğine olan inancını kendilerine erken yaşlarda aşıladığını söyledi.

Ailesine başsağlığı, Tuncer Arifoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun” dedi.

-Töre: “Örnek kişiliği yanında çalışkanlığı bizlere rehber oldu”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Tuncer Arifoğlu’nu, gençlik yıllarında tanıdıklarını ve onu hep örnek aldıklarını belirterek, Arifoğlu’nun fikirlerine daima başvurduklarını söyledi.

Arifoğlu’nun, UBP’de genel sekreterlik görevinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığını ifade eden Töre, Arifoğlu’nun, yöneticilik ve dekanlık yaptığına da dikkat çekti.

Tuncer Arifoğlu’nun, sayılmaz hizmetleri olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Töre, Arifoğlu’nun örnek kişiliği yanında çalışkanlığının da kendilerine rehber olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, “Onu daima hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

-Sonuç: “Onun vizyonunu ve fikirlerini ömür boyu yaşatmak aile fertleri olarak bizler için bir görevdir”

Arifoğlu’nun ailesi adına konuşma yapan yeğeni Arif Sonuç ise ilk olarak, başsağlığı ve rahmet dileyen herkese teşekkür etti.

Tuncer Arifoğlu’nun ailesini, köyünü, vatanını, anavatanını, milletini, insanları seven iyi yetişmiş, değerli bir kişi olduğunu vurgulayan Sonuç, Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türkü’ne gerek siyaset gerekse bankacılık alanında önemli hizmetler verdiğini dile getirdi.

Arifoğlu’nun, 1963 Rum saldırılarının başlaması üzerine vatan savunmasına katılmak için Erenköy’e çıkan Kıbrıs Türk üniversite gençliği içinde yer aldığını kaydeden Sonuç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Arifoğlu’nun o dönemde başarılması çok zor bir şeyi başararak, ekonomi alanında ABD’de master ve doktora yaptığını belirtti.

Arifoğlu’nun Dünya Bankası’ndan teklif almasına rağmen halkına, ülkesine olan sevgisinin ağır bastığını ve ülkesine geri döndüğünü kaydeden Sonuç, Arifoğlu’nun Cemaat Meclisi’nde ve Kıbrıs Türk Yönetimi’nde önemli görevler aldığını söyledi.

Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasıyla dönemin Devlet Başkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş tarafından kurulan hükümette daha 20’li yaşlarda Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldığını ifade eden Sonuç, Arifoğlu’nun 11 Ekim 1975’te kurulan UBP’nin 51 kurucu üyesinden biri olduğunu söyledi.

Tuncer Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türkü için olmazsa olmaz saydığı UBP’de genel sekreterlik dahil her görevi yaptığını belirten Sonuç, Arifoğlu’nun, Kooperatif Merkez Bankası’nda hizmet verdiğini, üniversitelerde ders verdiğini anlattı.

Arifoğlu’nun, anılarını derleyeceği “Hayat Yolculuğum” adlı kitabını tamamlamaya ömrü yetmediğini ifade eden Arif Sonuç, “İnşallah bizler tamamlayacağız. Onun vizyonunu ve fikirlerini ömür boyu yaşatmak aile fertleri olarak bizler için bir görevdir. O iyi bir evlat, baba, dede ve kardeşti. Bizler onu hiç unutmayacağız” dedi.

Tuncer Arifoğlu, İsmail Safa Camiinde kılınan öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.