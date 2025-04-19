Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Namık Kemal Meydanında yer alan Turizm Şöleni, gece saatlerine kadar sürecek.

Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen şölen saat 10.00'da Sulu Çemberden başlayarak, Namık Kemal Meydanında tamamlandı.

Etkinlikte daha sonra meydan da kurulan sahnede, açılış konuşmaları yapıldı.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasına festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı.

Kültürel değerlerin yaşatılması için ülkenin dört bir yanında festivaller düzenlendiğini belirten Ataoğlu, "Kültürümüzün yaşatılması için kararlılıkla çalışıyoruz. Buna kimsenin müdahale etmemesi gerekir," dedi.

Konuşmasında Şampiyon Melekler'i de anan Ataoğlu, "Unutmadık, unutmayacağız. Önümüzdeki hafta duruşma salonunda haklarımızı hep birlikte savunacağız," ifadelerini kullandı.

Gazimağusa'da altyapı çalışmaları kapsamında mazgalların açılmasına karar verdiklerini söyleyen Ataoğlu, şehir için planlanan yat limanı projesinin son aşamaya geldiğini de açıkladı.

Bakan, tüm belediyelerle iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

3 ayrı sahne kuruldu

Gazimağusa Turizm Şöleni kapsamında, kurulan üç ayrı sahnede gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler; müzik dinletileri yer alacak.

Turizm Şöleni kapsamında ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan stantlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı da yapılacak.

Turizm şöleni bu gece saat 21.00’da Ahmet Evan konseriyle son bulacak.