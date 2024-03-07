Kıbrıs Genç TV nin de kurucu üyesi olduğu Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyeti, KKTC’de çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.

Heyet, bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, günümüzde medyanın çok önemli bir konuma geldiğini internet haberciliği üzerinden dünyanın dört bir yanına yayın yapılabildiğini ifade etti. İnsanların internet üzerinden haber takibi yaptığını belirten Başkan Töre, yaygın örgün yapısıyla Türk İnternet Medya Birliği açısından bunun avantaj olduğunu kaydetti.

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa da birliklerin kurulmasının birinci yılını kutladıklarını bu çerçevede milli dava gördükleri Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirip çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak istediklerini ifade etti. 25 ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde üyeleri olduğunu belirten Basa, Türklerle ilgili dezenformasyona karşı mücadele ettiklerini de dile getirdi.

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ HEYETİ

KURUCU ÜYESİ OLDUĞU KIBRIS GENÇ TV’YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa temasları çerçevesine, kurucu üyesi olduğu Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile bir araya geldi. Birinci kabulde yaptığı konuşmada, Türk İnternet Medya Birliği örgüsü içerisinde Kıbrıs Genç TV’nin de var olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertan Birinci, Birinci Meya Kurumu Genel Müdürü Yavuz Apaydın’ın, Türk İnternet Medya Birliği’ndeki görevine de değindi.

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa da konuşmasında, Kıbırs’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİRİNCİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Öte yandan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Türk İnternet Medya Birliği Yüksel İstişare Kurulu üyeliğine seçildi.

Birinci’ye üyelik beratı, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa tarafından takdim edildi.

Yine Basa tarafında, Türk İnternet Medya Birliği KKTC Temsilcisi, Kıbrıs Genç Tv Genel Müdürü Yavuz Apaydın’a da basın kartı verildi.