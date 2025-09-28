28 Eylül’de Köprü İnisiyatifi, Türk Mahallesi Muhtarlığı ve Altın Patiler Derneği işbirliğinde, Türk Mahallesi Muhtarlığı’nda bölge çocuklarıyla birlikte sokak hayvanları için mamalık ve suluk yapıldı.

Çocukların fırçalarıyla renklenen etkinlikte minikler ve aileleri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Veliler, Pazar günleri çocuklarla yapılabilecek etkinliklerin çok kısıtlı olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, bu değerli çalışmada yer almaktan büyük huzur duyduklarını ifade etti.

Projenin üç ortağı, sınırlı maddi imkânlardan dolayı yalnızca on iki çocuğa ulaşabildiklerini dile getirdi. Ancak ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşların desteğiyle daha fazla çocuğun hayatına dokunmayı umut ettiklerini vurguladılar.