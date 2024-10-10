Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak KKTC’ye geliyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre Şoray, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne onur konuğu olarak katılacak ve GAÜ Senatosu’nun kararıyla kendisine fahri doktora unvanı verilecek.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, törenin 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu. Saygılı, bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayata katkılar sunmuş kişilere verilen "fahri doktora"nın, Şoray’a takdim edileceğini belirtti.

-Açık hava sinemasında film izlenecek

Şoray, KKTC'de bulunduğu süre boyunca çeşitli ziyaretlerde ve etkinliklerde yer alacak. Prof. Dr. Saygılı, Girne Belediyesi ve BRTK iş birliğiyle 17 Ekim 18.30’da, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda açık hava sineması kurulacağını duyurdu. Şoray’ın da katılacağı etkinlikte, Şoray’ın Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı, Türk sinemasının kült filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterilecek.

Şoray’ın programıyla ilgili detaylar, ilerleyen günlerde paylaşılacak.