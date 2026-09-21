Türk müziğinin sevilen isimlerinden Uğur Aslan, 19 Eylül Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı. Sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla konuklara müzik dolu bir gece yaşatan Aslan, enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Gecenin öne çıkan anlarından biri, Aslan’ın “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” yorumuyla yaşandı. Sanatçının performansı salondan yoğun alkış aldı.

Repertuvarındaki sevilen eserleri seslendiren Uğur Aslan’a gece boyunca konuklar da hep bir ağızdan eşlik etti. Müziğin ritminin hiç düşmediği gecede konuklar şarkılar eşliğinde dans ederek eğlencenin tadını çıkardı.

Merit Lefkoşa Hotel’de gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, müzikseverler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Uğur Aslan’ın performansıyla eğlendi.