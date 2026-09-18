Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden, Aşk-ı Memnu dizisindeki "Arsen Hanım" rolüyle hafızalarda derin iz bırakan Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in beyin kanseri tedavisi görüyordu. Değerli sanatçının vefatı, tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Sahne sanatlarından beyaz perdeye uzanan köklü kariyerinde sayısız projeye imza atan Tuncer; yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de kültür-sanat dünyamıza çok yönlü katkılar sunmuştu.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945'te Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk yolculuğunda Ayla Algan ve Yıldız Kenter gibi duayen isimlerin rehberliğinde yetişti. Sahneye ilk profesyonel adımını 1968 senesinde, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu bünyesindeki "Zilli Zarife" oyunuyla attı.

Kariyeri boyunca tiyatro sahnesinin ötesine geçerek televizyon ve sinema dünyasında da birçok çalışmaya imza attı; ekran arkasında ise 40 civarında sinema filminde asistanlık ve yönetmen yardımcılığı üstlendi. Televizyon izleyicisinin zihninde özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım rolüyle yer edindi.

Başarılı oyunculuk kariyeri boyunca ödüllere de layık görülen sanatçı, Bir Tren Yolculuğu (1988) ve Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) projelerindeki sergilediği performanslarla farklı festivallerden "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında ödüller kazandı.