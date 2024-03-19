Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turkcell Akademiyle birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) sürdürdüğü eğitim programı tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Yaratıcı Drama” ile “Öğrenci Koçluğu ve Mentorluk” konularında, gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitime katılan son sınıf, okul öncesi ve ilkokul öğretmen adayları sertifikalarını aldı.

“Yaratıcı Drama” konusundaki programın eğitmeni Tuba Ersan, katılımcıların ilköğretim derslerinde yaratıcı drama tekniklerinin kullanım alanlarını keşfetmelerini sağladıklarını kaydetti.

“Öğrenci Koçluğu ve Mentorluk” konusundaki eğitimi veren Özcan İnce ise, katılımcılara öğrencilerinin eğilimlerini fark ederek, içsel kaynaklarına ulaşmalarına yardımcı olmayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.