Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında konuk ettiği İspanya karşısında 6-0'lık hezimete uğradı. Merino'nun hat-trick'ine engel olamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4. yıldönümünde 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin benzerini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın kendi sahasında İspanya ile oynadığı karşılaşma konuk ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MERİNO'DAN HAT-TRİCK

Gürcistan'a karşı 4 Eylül'de aldığı 3-1'lik galibiyetle Dünya Kupası Elemelerine iyi başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında son Avrupa Şampiyonu İspanya karşısında hüsrana uğradı.

Maçın henüz 6. dakikasında Williams'ın asistiyle perdeyi açan Pedri'yi sırasıyla, 22. ve ilk yarının ilk duraklama dakikalarında Merino, 53.dakikada Ferran Torres, 57. dakikada bir kez daha sahne alarak hat-trick'ini tamamlayan Merino, ve son olarak 62. dakikada bir kez daha Pedri takip etti.

HOLLANDA KARŞISINDAKİ 6-1'LİK MAĞLUBİYETİN 4. YILDÖNÜMÜ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bundan tam 4 yıl önce, 7 Eylül 2021'de, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla birlikte Türkiye A Milli Takım, grupta 3 puanla 3. sırada yerini alırken, E Grubu'nda bir sonraki maçını 11 Ekim'de Bulgaristan deplasmanında yapacak.

